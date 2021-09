Mezzo milione di franchi. A tanto ammontano le spese sostenute dal Comune di Lumino per gli interventi d’urgenza eseguiti all’indomani dell’alluvione del 7 agosto. Anzi, per la precisione tali spese ammontano a 522.000 franchi. Una cifra per forza di cose non definitiva, scrive il Municipio nel messaggio con la richiesta del credito riguardante la copertura dei costi dei lavori finora eseguiti che sarà discusso con la clausola d’urgenza nella riunione del Consiglio comunale convocata per oggi, lunedì 20 settembre. Bisogna infatti considerare che alcune liquidazioni minori sono ancora al vaglio dell’Esecutivo comunale, per il tramite dei suoi servizi e dei tecnici esterni. La richiesta del credito, precisa ancora il Municipio, verte unicamente sulle posizioni a cui si è fatto fronte finora senza...