L’assemblea ordinaria, seguita dalla prima proiezione in sala, ha segnato, la scorsa settimana, la ripresa dell’attività del Cinema Leventina di Airolo. Durante i lavori è stata ripercorsa la stagione 2019 durante la quale l’Associazione senza scopo di lucro che gestisce la sala cinematografica ha offerto a popolazione e ospiti della valle, numerose possibilità di divertimento e cultura e ha potuto chiudere l’esercizio nelle cifre nere. La presidente Alis Rizzato ha espresso soddisfazione per l’aumento degli spettatori, in modo particolare ai 12 film per ragazzi che hanno raggiunto una media di 46 giovani per spettacolo (erano 31 nel 2018). Molto apprezzati soprattutto i film per i più piccoli a favore dei quali la Pro Airolo e il Comune di Quinto versano un prezioso contributo che permette di contenere il prezzo d’entrata a 5 franchi. Per quanto riguardo le cifre complessive, lo scorso anno sono stati presentati 153 film per un totale di 219 proiezioni e una presenza di 3.833 spettatori, rispetto ai 3571 del 2018 (aumento del 7,3 %). Proseguono anche le collaborazioni con la Lanterna Magica, con Castellinaria, con le Scuole della Leventina, con quelle montane e con organizzazioni varie per serate o pomeriggi a tema.