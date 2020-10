Spintonando, fino a farlo cadere a terra, e ammanettando l’uomo che si rifiutava di accompagnarli in centrale per un controllo di identità hanno abusato della loro autorità oppure hanno agito come da manuale? Questa la domanda alla quale dovrà rispondere il giudice Siro Quadri nel processo che martedì in Pretura penale ha visto sul banco degli imputati due agenti della Polizia comunale di Bellinzona accusati dal Procuratore generale Andrea Pagani dei reati di abuso di autorità e vie di fatto. Reati che i due poliziotti, patrocinati dagli avvocati Luigi Mattei e Patrick Gianola, respingono al mittente. «Siamo convinti di non aver sbagliato nulla: quell’intervento era proporzionato» hanno ribadito all’unisono durante il dibattimento celebrato a seguito della loro opposizione ai decreti d’accusa con i quali il PG proponeva delle pene pecuniarie sospese.

L’intervento che i due giovani agenti ritengono esser stato adeguato e che invece secondo il PG è stato eccessivo tanto da configurare i reati di abuso di autorità e di vie di fatto risale alla sera del 5 aprile di due anni fa. Erano da poco passate le 20 quando i due, di rientro al comando della PolCom alla fine del turno, sentono della urla provenire da un vicino esercizio pubblico. Accorsi per vedere cosa stava capitando vedono l’uomo che li avrebbe poi denunciati inveire contro un altro avventore del bar. Dopo essere riusciti a calmare gli animi chiedono le generalità del più esagitato dei due contendenti. Ma questi si rifiuta di fornirle così decidono di portalo al comando per l’identificazione. Giunti di fronte alla porta d’ingresso del comando, come mostrano le immagini della videosorveglianza, l’uomo tenta di andarsene per tornare a casa. Si divincola dalla presa di uno dei due agenti che lo tratteneva per un braccio e, sordo agli inviti a volerlo seguire all’interno del comando, gli si avvicina con fare minaccioso. A quel punto il poliziotto gli dà una spinta che lo fa cadere a terra. Lì il collega, con il suo aiuto, lo ammanetta e, anche grazie all’intervento di tre altri agenti, riescono a condurlo negli uffici del comando per gli accertamenti di rito.