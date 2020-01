Raddoppio degli interventi per esami e cure rispetto al 2014. È quanto si attende per l’anno appena iniziato lo Spitex Tre Valli, ossia il servizio di assistenza e cura a domicilio attivo in Riviera, Leventina e Blenio. Le cifre riportate nel programma d’attività 2020 che verrà presentato all’assemblea convocata per il 15 febbraio fanno stato di una crescita complessiva delle ore erogate attorno al 6% rispetto allo scorso anno: da 72.000 a 76.100. In vetta alla classifica delle prestazioni erogate si situano le cure di base con le 38.1000 ore previste quest’anno (50,1% del totale) e quelle classificate come esami e cure con 25.800 ore (33,9%). Sono invece 7.500 le ore previste per prestazioni al di fuori dell’assicurazione malattia e 43.700 quelle per consigli ed istruzioni. Complessivamente ci si attende dunque un aumento pari al 34,6% delle ore di prestazione erogate negli ultimi cinque anni. Oltre alla continua crescita delle prestazioni fornite si nota anche una maggiore complessità degli interventi che gli operatori di Spitex Tre valli sono chiamati ad effettuare.

Attività trasformata nel tempo

«L’attività di cura a domicilio - si legge nel programma d’attività 2020 - si è molto trasformata nel corso degli ultimi anni, passando dall’occuparsi prevalentemente di situazione semplici e piuttosto stabili ad altre più difficoltose e instabili, che possono essere rappresentate ad esempio da malattie degenerative, cure post operatorie e fasi terminali della vita». Ciò comporta un continuo adeguamento della struttura operativa dello Spitex Tre valli e dell’offerta di servizi affinché si possa avere in organico del personale con le necessarie conoscenze e formazioni, nonché in grado di effettuare nuove prestazioni quali medicazioni particolari e trasfusioni. Pertanto vi è una grande attenzione alla formazione continua del personale, sia con cori interni sia concedendo agli operatori di partecipare a seminari e lezioni tenuti da specialisti esterni che operano sul territorio cantonale. Formazione continua che sarà assicurata anche quest’anno parallelamente all’istruzione che dovrà essere impartita per l’utilizzo dei nuovi programmi e strumenti informatici di cui si è dotato il servizio

Collaboratori indigeni cercansi

Per quanto attiene alla reperibilità di nuovo personale che, oltre a far fronte alla crescita delle ore erogate, possa compensare le naturali partenze i vertici del servizio sottolineano che purtroppo si riscontrano grosse difficoltà nell’arruolamento di risorse indigene e si debba far capo al mercato estero. «In questo senso, seppur si possa affermare di aver avuto prevalentemente ottime esperienze con l’impiego di personale proveniente dalla vicina penisola, riteniamo sia importante che anche a livello politico si spinga decisamente a favore della scelta delle professioni sanitarie da parte della popolazione residente in Svizzera» sottolineano i vertici dello Spitex Tre Valli. Ad ogni modo, il servizio di cura ed assistenza a domicilio continuerà come in passato ad offrire posti di apprendistato e di stages nelle diverse figure professionali impiegate così da continuare ad avere a disposizione nuove forze d inserire in organico

Conti in pareggio

Vendo alle questioni più prettamente contabili, per il 2020 lo Spitex Tre valli prevede una chiusura dei conti praticamente in pareggio con un leggero avanzo di esercizio quantificato in 3.400 franchi. L’insieme dei costi, riporta a tal proposito il programma d’attività 2020, segue in linea di principio la medesima tendenza di crescita dell’attività che ci si aspetta di dover garantire a favore della popolazione delle Tre Valli. La spesa complessiva dovrebbe attestarsi attorno agli 8,4 milioni di franchi (+7,53% rispetto al preventivo 2019 e +8,53% rispetto al consuntivo 2018), mentre le entrate dovrebbero raggiungere i 4,4 milioni facendo lievitare a 4 milioni il fabbisogno a carico dei Comuni e del cantone.

Da rilevare infine alla fine dello scorso mese di ottobre è scaduto il periodo di nomina della direttrice sanitaria della Spitex Tre Valli ed è stata avviata la procedura per la ricerca di una sostituta o di un sostituto. Per il periodo di transizione la copertura della funzione è assicurata dalla direttrice sanitaria dell’Associazione bellinzonese di assistenza e cura a domicilio (ABAD) Rossana Sissa.

