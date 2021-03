Biasca, situata nel cuore delle Tre Valli, ha tutte le potenzialità per sviluppare un’offerta in ambito sportivo, culturale e ricreativo. Potenziale che però oggi è sfruttato solo in parte. Lo evidenzia lo studio eseguito dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI che martedì il Municipio ha presentato alla popolazione con una serata pubblica in modalità online. Denominato «Masterplan Biasca Sportiva ricreativa (BIASPRI): dalla pianificazione strategica alla gestione operativa in un’ottica imprenditoriale di innovazione aperta», il lavoro coordinato dal docente-ricercatore Andrea Huber, del Centro competenze management e imprenditorialità, evidenzia i progetti faro per i quattro assi strategici considerati: sport associativi; sport, discipline e attività fisiche libere;...