«La chiusura degli sportelli nelle frazioni durante la pandemia non è per caso dovuta a disorganizzazione invece che alla mancanza di personale?». Lo chiede una delle sei interpellanze che il gruppo Lega-UDC ha depositato in cancelleria a Bellinzona. Nella stessa ci si interroga sulla chiusura temporanea degli sportelli multifunzionali in alcuni quartieri della Città aggregata, voluta dal Municipio a seguito della situazione pandemica determinata nelle ultime settimane dalla variante Omicron. «Bellinzona è uno dei pochi comuni (forse l’unico) ad aver comunicato la chiusura di alcuni sportelli multifunzionali», si legge. «La capitale e seconda Città del Cantone tiene chiusi da diverse settimane (quasi un paio di mesi) gli uffici di ben sette quartieri (su tredici), molti dei quali periferici», si sottolinea.