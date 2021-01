Il colonnello bellinzonese Marco Mudry è il nuovo comandante del Centro di competenza sport dell’esercito di Macolin. Già ottimo mezzofondista, sarà a capo della formazione degli sportivi d’élite svizzeri in grigioverde. In precedenza Mudry era alla testa del Centro di competenza servizio alpino di Andermatt. L’associazione ForTi del museo Forte Mondascia di Biasca, per bocca di Giorgio Piona, si congratula con il bellinzonese per il prestigioso incarico.

Il Centro di competenza sport è l’interlocutore dei militari dell’esercito per lo sport. Allestisce i criteri d’istruzione in materia sportiva. È inoltre responsabile dell’istruzione dei quadri per i monitori di sport militare e per gli esperti. Attraverso l’organizzazione di diversi corsi e giornate fitness contribuisce a incrementare le attività motorie e sportive in seno all’esercito. Fornisce un appoggio ai responsabili di sport delle piazze d’armi durante l’acquisto e la manutenzione del materiale sportivo e fitness.