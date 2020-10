Sta nascendo la Città del futuro: spunta pure l’«Allmend»

Il gran giorno è arrivato. Oggi verranno tolti i veli al futuro comparto che sorgerà al posto delle Officine FFS di Bellinzona, che nel 2026 lasceranno la capitale per trasferirsi in un impianto moderno a Castione. Su quella superficie di 120.000 metri quadrati si svilupperà a tappe, tra il 2030 ed il 2040, un quartiere innovativo. Una primizia a livello svizzero. I cinque team interdisciplinari scelti dal Municipio che hanno preso parte al mandato di studio in parallelo hanno «disegnato» quella che è destinata a diventare una «cittadella nella Città», con contenuti abitativi, lavorativi, formativi, commerciali, sociali e culturali. A presentarla saranno il sindaco Mario Branda, il capodicastero Territorio e mobilità Simone Gianini, Susanne Zenker (membro di direzione della Divisione FFS Immobili)...