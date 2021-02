Mezzo milione di franchi. È la somma con cui la Città di Bellinzona intende contribuire alla realizzazione dello stadio dell’Hockey Club Ambrì-Piotta in costruzione. Questo se il Consiglio comunale approverà la richiesta di credito formulata dal Municipio nel messaggio approvato mercoledì scorso. Il Legislativo, ricordiamo, nel maggio del 2020 aveva approvato il principio di un sostegno al progetto, principio proposto con successo da una mozione di Sabina Calastri (PLR). «Non si tratta solo della nuova pista dell’HCAP ma di una struttura polivalente e multifunzionale che punta a diventare un punto di riferimento e di attrazione di un’intera regione – l’Alto Ticino – per la quale Bellinzona, pur trovandosi alla sua estremità sud, funge da principale polo urbano», sottolinea l’Esecutivo nel messaggio. Lo fa ricordando che i promotori del progetto «fin da subito avevano sondato la disponibilità del Municipio della Città di Bellinzona ad entrare nel merito di una partecipazione all’investimento».

Rimpolpare il capitale proprio Il Municipio ricorda poi che il piano di finanziamento del progetto da 51 milioni di franchi «prevede che poco meno della metà dell’investimento venga coperto da prestiti, in gran parte onerosi. Al di là del fatto che il finanziamento è garantito, obiettivo di HCAP e Valascia Immobiliare SA (committente e proprietaria della vecchia e della nuova pista) è quello di aumentare nel limite del possibile la quota di capitale proprio e ridurre conseguentemente quella del capitale di terzi oneroso». Di qui la richiesta alla Città di Bellinzona volta alla verifica della disponibilità di versare un contributo a fondo perso che permetta appunto di rimpolpare il capitale proprio. Richiesta che ora, anche alla luce del parere del Legislativo, ha una risposta favorevole.

«Ricadute economiche e sociali»

L’Esecutivo cittadino ribadisce poi quanto già espresso in fase di esame della mozione, e cioè che «il nuovo palazzetto del ghiaccio di Ambrì sia pensato per diventare un’infrastruttura di respiro regionale, con delle ricadute economiche e sociali che vanno ben al di là dell’aspetto meramente sportivo circoscritto all’HCAP». Ciò che a mente del Municipio giustifica quindi un sostegno da parte della Città quale polo della regione. «Si segnala, a questo proposito, che Bellinzona già intrattiene rapporti più o meno intensi con i Comuni della Riviera e delle Valli superiori, condividendone progetti e obiettivi». In questo senso, aggiunge il Municipio, «è riconosciuto il ruolo svolto dall’HCAP e dal Comune che lo ospita a favore dell’intera regione che si estende perlomeno fino a Bellinzona».