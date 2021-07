Petra Stasny e Graziano Paris si sono aggiudicati la prima edizione della gara ciclistica popolare Grono-Santa Maria svoltasi sabato 3 luglio per l’organizzazione di Moesano Cycling che dà già all’appuntamento al 2022. La prima ha trionfato tra le donne in 27 minuti e 34 secondi, posizionandosi davanti ad Annick Baur e all’atleta di casa Ylenia Polti. Da parte sua nella categoria uomini Graziano Paris ha percorso gli 8 km di salita 23 minuti e 38 secondi, precedendo Gil Jacot-Descombes e Luca Morelli. Negli Under 19 vittoria del bleniese Samuel Aimi, giunto al traguardo prima dei compagni del VC Lugano Matteo Mezzetti e Zenith Pradella, finiti sul podio. Da parte sua Nicola Martinoli si è aggiudicato il trofeo nella categoria over 65.