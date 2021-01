«Ci conforta sapere che lo stato di salute dei collaboratori interessati dall’accaduto non desta attualmente particolari preoccupazioni». Da noi interpellata, così Nevia Crivelli del servizio Comunicazione Sud si esprime in merito all’infortunio sul lavoro avvenuto oggi al Centro logistico della Posta a Cadenazzo. Qui, e più precisamente nella Centrale oggetti trovati, verso le 11 tre collaboratori hanno dovuto essere soccorsi dopo essere stati colti da malore. Sono quindi stati trasportati all’ospedale dalla Croce verde di Bellinzona in quanto presentavano sintomi di intossicazione. L’accaduto ha richiesto l’evacuazione precauzionale di parte del complesso, quella appunto occupata dalla Centrale oggetti trovati, con l’intervento dei pompieri della capitale e di Cadenazzo. «Sono in corso accertamenti per verificare le cause di questa indisposizione», spiega ancora Nevia Crivelli. Le indagini sono condotte dalla Polizia cantonale. «La sicurezza del personale permane un elemento essenziale ed il Centro dispone di protocolli e ordinamenti precisi orientati alla prevenzione», precisa. L’attività del centro logistico non ha subito interruzioni: la Centrale oggetti trovati occupa infatti locali separati e indipendenti da quelli adibiti alla logistica.