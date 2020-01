«Bellinzona vieti i fuochi d’artificio». Dopo la petizione dell’ex granconsigliera Patrizia Ramsauer (alla testa dell’associazione La cà di gatt) consegnata a fine luglio 2018, arriva ora la mozione firmata dai consiglieri comunali leghisti Manuel Donati e Giulio Deraita. I quali chiedono al Municipio di sostituire gli spettacoli pirotecnici (soprattutto, naturalmente, quello del Primo agosto) con «spettacoli alternativi», utilizzando ad esempio «droni, luci led o laser show». Il Municipio, tuttavia, già un anno fa aveva in sostanza sottolineato che non intende affatto rinunciare a simili manifestazioni. I mozionanti portano avanti lo spirito della petizione dell’ex deputata in quanto, sostengono, i fuochi inquinano, aumentano le emissioni di Co2, peggiorano lo stato di salute di chi soffre di allergie, impauriscono gli animali e così via.