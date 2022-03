Non è riuscito il referendum lanciato a Faido contro la decisione del Consiglio comunale, dello scorso 20 dicembre, di stanziare un credito di 1,16 milioni di franchi per la sistemazione della strada di servizio Carì-Prodör. Sono state raccolte solamente 103 firme quando ne servivano 288 (almeno il 15% degli aventi diritto di voto). Il Municipio dell’ente locale medioleventinese non ha dunque potuto fare altro che dichiarare non riuscita la domanda di referendum. Si tratta di una carreggiata lunga poco più di 600 metri che si congiunge poi con la strada che sale e raggiunge il piazzale davanti il ristorante Pineta. La pavimentazione è in cattivo stato, con un sistema di smaltimento delle acque perlopiù improntato sulla dispersione superficiale.