Il Sun Village compie un importante passo avanti. Il Municipio di Acquarossa, sulla scorta del preavviso favorevole dell’autorità cantonale, ha infatti rilasciato la licenza edilizia sul Piano di quartiere presentato dalla società promotrice del progetto per la realizzazione del complesso turistico alberghiero nella zona di Comprovasco. «Questa ennesima e concreta tappa - rileva lo stesso Municipio di Acquarossa in un comunicato stampa - dà ulteriore fiducia anche ai promotori (la Sun Village Projects SA, ndr.) che stanno promuovendo un aumento di capitale per dare la possibilità a tutti coloro che credono in questo importante progetto di partecipare». La presentazione della domanda di costruzione per l’edificazione del Sun Village (composto da un albergo di medie dimensioni dotato di strutture per il wellness e di una piscina, nonché da una serie di edifici in legno e pietra con appartamenti) è prevista entro fine del prossimo mese di giugno.