La strada tra Biborgo e Fopa in Val Ponritone è nuovamente transitabile da venerdì scorso, 2 luglio. Le opere di messa in sicurezza urgenti sono infatti concluse, ma il Comune di Biasca raccomanda di attenersi sempre alla segnaletica presente sul posto. Il monitoraggio della frana proseguirà durante l’estate. Per informazioni ed eventuali segnalazioni le autorità invitano a contattare la segreteria telefonica al numero 091/874.39 99. Come il Municipio aveva spiegato già negli scorsi mesi, i movimenti del fenomeno geologico vengono monitorati regolarmente dal Gruppo tecnico frana di Biborgo e dalla Sezione forestale sia a distanza, sia tramite misurazioni e ispezioni sul posto.