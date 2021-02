A che punto è la sistemazione delle strade della collina di Daro? Lo chiede al Municipio di Bellinzona il consigliere comunale PLR Tiziano Zanetti ricordando come la Città ha vissuto negli ultimi anni, grazie anche all’aggregazione, delle importanti trasformazioni e ha visto crescere «grandi progetti, determinanti future visioni che offriranno opportunità per tutti». Questo, annota nella sua interpellanza appena depositata in cancelleria, dovrebbe però «essere anche lo sprone per sempre migliorare l’immagine della Città che passa anche dalla cura e dal mantenimento della rete viaria». Secondo Tiziano Zanetti «un’adeguata programmazione nel tempo ed una costante importante cura deve essere premessa per fare in modo che tutti possano usufruire adeguatamente delle diverse strutture». Fatte queste premesse, il consigliere comunale liberale radicale elenca le varie criticità attuali della collina, sollecitando interventi.

Tra bordure, alberi e infiltrazioni

L’analisi parte da via Sasso Corbaro: «A quando è prevista finalmente la sistemazione del manto stradale in prossimità della zona denominata «Madonna» che porta al Castello?». Per quanto riguarda poi via Predella, «quali sono le tempistiche previste per la sistemazione di tutte le bordure che delimitano il campo stradale?». Questo anche in considerazione del fatto che «in molti casi le medesime sono inesistenti o cedute e i cordoli si trovano nei prati sottostanti: oltretutto questo stato di cose causa crepe nel manto bituminoso che generano poi buche con relative dannose infiltrazioni d’acqua». Le domande non sono finite. «Come mai – chiede ancora Zanetti all’Esecutivo della capitale – nel rifacimento delle vasche di contenimento in alcuni riali non si è tenuto conto dell’adeguato diametro dei tubi di scarico causando il riempimento immediato delle vasche e la loro inevitabile tracimazione in caso di eventi atmosferici importanti?». E poi, «in che modo è previsto il taglio dei numerosi alberi secchi che invadono in più punti il campo stradale e che stanno generandone il graduale cedimento? Non si ritiene giunto il momento d’intervenire decisamente con opportune ed adeguate attrezzature per supportare il pur lodevole lavoro degli operai comunali addetti alla manutenzione?».

«Interessi superiori in via ai Ronchi»

Si passa poi alla via ai Ronchi: a quando il ripristino completo in prossimità del numero civico 31? «Il Municipio non ritiene che vi siano degli interessi superiori per fare in modo di dare il via immediato ai lavori indipendentemente dalle liti in corso tra i responsabili del cantiere privato e l’Ente pubblico?». Infine via Malmera: «Malgrado l’accettazione praticamente unanime del Consiglio comunale di quattro anni or sono la sistemazione completa di Via Malmera non è ancora stata avviata: come mai?».

