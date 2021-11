A che punto siamo con la sistemazione delle strade sulla collina di Daro? Lo chiede al Municipio Tiziano Zanetti. Nella sua interpellanza il consigliere comunali punta i riflettori su quattro vie che necessitano interventi manutentivi. Iniziando da via Sasso Corbaro, la cui pavimentazione presenta dei cedimenti ai lati. «A quanto è prevista la sistemazione del manto stradale» domanda Zanetti, il quale intende inoltre conoscere quali siano le tempistiche per i lavori riguardanti le bordure che delimitano il campo stradale di via Predella. Campo stradale che, rileva ancora l’esponente liberale radicale, è invaso in più punti da alberi secchi. «In che modo è previsto il loro taglio?» è un’altra domanda riportata nell’interpellanza. «A quando il ripristino completo di via Ai Ronchi in prossimità del numero civico 31? Il Municipio è riuscito finalmente a risolvere le problematiche legali che impedivano di procedere all’esecuzione dei lavori» domanda ancora Zanetti, il quale chiede infine lumi sulla situazione di via Malmera.