Il processo per l’elaborazione di strategia di sviluppo a lungo termine per la valle di Blenio e la Leventina (il cosiddetto Masterplan) ha presso avvio ufficialmente. Giovedì scorso, 2 dicembre, l’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese (ERS-BV) e valli ha infatti incontrato i neo-costituiti gruppi di riflessione e condividendo con quest’ultimi gli obiettivi e la metodologia dei lavori dei prossimi mesi. Il compito di questi gremi sarà quello di accompagnare l’ERS-BV nell’elaborazione di una prima visione di sviluppo socio-economica. Il coinvolgimento di tutta la popolazione sarà comunque garantito ed è previsto in una seconda importante fase all’inizio del prossimo anno. Nessuna strategia, rileva l’ERS-BV in una nota stampa, può infatti funzionare se non è condivisa poi da chi vive e opera sul territorio stesso. Sulla base delle risultanze di questa prima fase di analisi condivise, il processo masterplan sarà in seguito caratterizzato da una fase più operativa con la costituzione di filoni di progetto ai quali sarà affidato il compito di concretizzare gli obiettivi condivisi che la Leventina e la Valle di Blenio si saranno nel frattempo posti.

La procedura di selezione per il nuovo coordinatore di progetto dei Comuni della Leventina, attivo presso l’ERS-BV quale antenna per il sostegno del territorio e l’implementazione del masterplan, si è conclusa con la scelta caduta su Michele Guerra. Residente a Pollegio, dopo un percorso accademico in ambito delle scienze economiche Guerra ha operato negli ultimi anni nel settore bancario cantonale. L’ampia conoscenza del territorio e degli attori cui vi operano, così come il marcato interesse per iniziare una nuova sfida in ambito di politica economica regionale, sono le caratteristiche che hanno portato l’ERS-BV a sceglierlo quale figura di riferimento per il territorio leventinese. La nuova antenna della Leventina entrerà in funzione nel febbraio 2022.