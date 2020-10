Erano parecchi questa mattina i ragazzi e le ragazze che, provenienti dalla stazione FFS, camminavano lungo viale Portone a Bellinzona con la mascherina sul volto. Stavano, come al solito, raggiungendo il Liceo e la Commercio, scuole medie superiori dove da questa settimana vi è l’obbligo generalizzato di indossarla. «Ormai ci siamo abituati ad indossarla sui mezzi pubblici, nei negozi ed in altri luoghi che frequentiamo giornalmente. Quindi farlo anche a scuola non sarà un grande sacrificio» ci racconta una studentessa del Liceo. «Speriamo che la situazione migliori presto così che questo obbligo possa cadere. Io proprio non la sopporto» le fa eco un coetaneo.