Martina Meroni (Liceo, media 5.89), Angelica Mina (Scuola cantonale di commercio, media 5.83), Mattia Bassi (Centro professionale tecnico «Arti e Mestieri», media 5.6), Nina Margni (Centro professionale commerciale - CPC, media 5.6) e Camilla Gada Barenco (Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali - SSPSS, media 5.4). Sono loro i migliori studenti degli istituti del medio superiore premiati quest’anno dal Rotary Club di Bellinzona. Il riconoscimento, consistente in un assegno del valore di 1.000 franchi per ognuno dei premiati, è stato istituito già negli anni Sessanta e tradizionalmente viene conferito agli studenti che concludono con la miglior media il loro percorso scolastico al Liceo, Commercio ed Arti & Mestieri. Quest’anno è stato assegnato anche agli studenti del CPT e della SSPSS. Una nota particolare va data al fatto che, sottolinea il Rotary in una comunicato stampa, gli allievi di quest’ultimo curricolo erano impegnati quest’anno anche nei centri cantonali di vaccino. Un onere in più che hanno svolto con molta professionalità e anche entusiasmo. Il Rotary Club Bellinzona, recita ancora il comunicato, si impegna da sempre per i giovani. È ad esempio attivo nell’incontro con i maturandi, durante il quale i soci rotariani mettono a disposizione dei giovani la loro esperienza professionale nei vari settori, aiutandoli a scegliere con maggiore cognizione di causa la loro futura strada professionale. Un ulteriore importante aiuto del Rotary di Bellinzona, in collaborazione con gli altri Club ticinesi, consiste nel progetto ROKJ con il sostegno a bambini e a giovani provenienti da famiglie socialmente o economicamente svantaggiate in Ticino e nel Moesano. Una speciale attenzione viene data in tale contesto anche agli apprendisti, particolarmente confrontati con le difficoltà di prospettive lavorative e di formazione, dovute anche all’attuale situazione pandemica.