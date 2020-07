Stuprò una minorenne: processo bis

Si erano conosciuti da poco, in strada. E al primo appuntamento lui, un uomo sposato, l’aveva violentata. Comparirà di nuovo in un’aula penale, martedì 4 agosto, il cittadino balcanico di una trentina d’anni del Bellinzonese accusato di aver stuprato una minorenne nel giugno 2019. Lo scorso 23 ottobre l’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Pizzola, era stato condannato alle Criminali a 4 anni di carcere e all’espulsione dalla Svizzera per otto. Ha fatto ricorso, pertanto fra poco più di una settimana sarà alla sbarra di fronte alla Corte di appello e di revisione penale di Locarno presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will. L’accusa è sostenuta dal procuratore pubblico Moreno Capella.

L’imputato sostiene che la ragazza era consenziente. Tutt’altro, secondo il giudice Mauro Ermani, il quale durante il dibattimento di primo grado aveva osservato che la ferita riportata dalla minore alle parti intime è compatibile con un atto sessuale forzato. L’uomo, secondo la Corte, ha agito «in modo brutale solo per appagare il proprio desiderio di possedere una vergine», denotando un «comportamento spregevole ed ignobile». L’accusa aveva chiesto una pena di 3 anni e 6 mesi di carcere e l’espulsione per 10, mentre la difesa si era battuta per il proscioglimento. Salvo sorprese (che sembrano peraltro improbabili), le parti non cambieranno le loro granitiche posizioni.