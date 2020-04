Su «BelliEstate» il nuvolone chiamato coronavirus

La Città ed il Bellinzonese in generale perdono un altro appuntamento estivo. «BelliEstate» quest’anno non si farà a causa del coronavirus, come comunicato dagli organizzatori stamattina con uno stringato post su Facebook. L’evento avrebbe dovuto svolgersi dal 29 maggio al 12 luglio al Parco urbano della Turrita e dare spazio, come da tradizione, alle società e alle associazioni della regione. La manifestazione tornerà nel 2021. Poco male, considerando che l’anno prossimo si terranno anche i campionati europei di calcio che sapranno attirare sotto il capannone un pubblico numeroso per assistere alle partite della Nazionale rossocrociata allenata da Vlado Petkovic e non solo.