Partita con la serena elezione del nuovo primo cittadino Renato Dotta, la seduta costituiva del Consiglio comunale di Bellinzona è proseguita con il capitolo solitamente soft delle nomine. Mentre per quanto riguarda le Commissioni del Legislativo tutto è filato liscio, anche perché nelle stesse siedono membri proposti dai partiti stessi secondo una ripartizione proporzionale, il clima si è surriscaldato quando si è trattato di designare i rappresentanti negli Enti autonomi. L’MPS con Matteo Pronzini e Pino Sergi ha contestato la maniera in cui i vari nominativi sono stati proposti dall’Esecutivo stamattina, «all’ultimo minuto e senza un nostro coinvolgimento». Lo ha fatto invocando inoltre una scelta dettata più dalle competenze che dall’appartenenza politica, e chiedendo quindi di ridiscutere il tutto con calma in una nuova seduta. Non molto distanti da questa impostazione PPD e Lega-UDC, che pure hanno messo in discussione alcuni aspetti della faccenda, ad esempio la presenza di ben tre municipali nell’ente Bellinzona Sport.