In Piazza del Sole, la tenda allestita per l’occasione ha contato in media circa mille visitatori al giorno, senza dimenticare concerti, mercatini natalizi e animazioni varie in tutti i quartieri cittadini.

«Particolare successo - rileva il Municipio in una nota ha poi avuto il weekend di trasporto pubblico offerto dalla città in occasione dell’inaugurazione del nuovo nodo intermodale alla stazione FFS il 14 e 15 dicembre. L’aggiunta della grande pista di pattinaggio esterna, pressoché uguale a quella coperta, che ha aumentato le possibilità di praticare questa attività sportiva e ricreativa dal crescente successo, insieme alla nuova sistemazione esterna del villaggio di Natale, si sono rivelate una scelta vincente, anche a beneficio delle casette che hanno proposto una variegata offerta culinaria».

Forte anche l’affluenza alla pista di ghiaccio: considerando che l’accesso è gratuito e che molti fruitori utilizzano i propri pattini, si stima anche in questo caso un 10% in più rispetto alla passata edizione, per un totale superiore ai 35 mila accessi. I noleggi di pattini sono stati 9 mila, contro gli 8.200 dell’anno prima. Si riconferma poi il successo della pista di snowtubing, principale novità dello scorso anno che ha entusiasmato in particolare i giovanissimi, che si sono lanciati nei 30 metri di discesa a bordo dei gommoni. In totale i gommoni noleggiati sono stati 3.200 (2.800 nel 2018).