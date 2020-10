Tre gradi sotto lo zero, neve, nebbia fittissima e vento. Tanto vento. Queste le condizioni climatiche di ieri mattina sul passo del San Gottardo. Se il vento ha dimostrato che il luogo scelto per la realizzazione del primo parco eolico su suolo ticinese è più che azzeccato, il freddo pungente e, soprattutto, la nebbia hanno guastato la festa per l’inaugurazione dell’impianto. Malgrado la loro imponenza, le protagoniste della giornata, ossia le cinque pale eoliche posate a tempo di record, sono rimaste completamente nascoste alla vista dei presenti. Tanto che per la cerimonia con la quale il consigliere di Stato Claudio Zali, il sindaco di Airolo Franco Pedrini, il direttore dell’Azienda elettrica ticinese (AET) Roberto Pronini ed il suo omologo dei Servizi industriali di Ginevra (SIG) Christian Brunier avrebbero dovuto avviarle premendo un pulsante si è dovuto far ricorso ad un filmato realizzato quando le condizioni meteo sul passo erano decisamente migliori. Condizioni meteo che in vetta al San Gottardo sono, come detto, particolarmente favorevoli per la produzione di energia eolica. Lo ha rilevato Edy Losa, direttore della Parco eolico del San Gottardo SA durante la conferenza stampa che ha preceduto la breve cerimonia d’inaugurazione.

Uno dei 12 siti prioritari

Nel 2004 uno studio dell’Ufficio federale dell’energia aveva classificato il Sn Gottardo tra i dodici siti prioritari per la realizzazione di un parco eolico. E ciò non solo per l’intensità del vento, ma anche per le vie di accesso e per le linee elettriche già presenti per il trasporto a valle dell’energia prodotta dagli aerogeneratori. Già due anni prima, dunque nel 2002, si era iniziato a studiare la possibilità di posare le pale eoliche in vetta al passo. Nel 2009 si iniziò davvero a fare sul serio: subito dopo la costituzione della Parco eolico del San Gottardo SA (società della quale sono azioniste AET per il 70%, SIG per il 25% e Comune di Airolo per il restante 5%) si diede avvio alle necessarie modifiche pianificatorie. Da allora per l’ottenimento della licenza edilizia, tra ricorsi e opposizioni in particolare della Società ticinese per l’arte e la natura che contestava l’eccessivo impatto delle pale eoliche sul paesaggio del passo, ci vollero altri 9 anni durante i quali, ha rammentato il sindaco Pedrini, la popolazione di Airolo si è sembra battuta per la realizzazione del parco eolico.

Lavori iniziati l’anno corso

I lavori, per un investimento di 32 milioni di franchi, hanno infine potuto prendere avvio nel 2019 con le opere del genio civile e la posa delle fondazioni su cui appoggiano i cinque aerogeneratori. Il montaggio di questi ultimi è iniziato lo scorso mese di maggio e si è concluso a fine settembre. «Abbiamo bisogno ancora di un paio di settimane di bel tempo per completare i lavori e mettere in funzione tutte e cinque le pale» ha affermato Losa, ripercorrendo le diverse fasi del cantiere compresa quella delicata per far giungere dalla Germania (in Svizzera non ci sono ditte produttrici aerogeneratori) fino in vetta al San Gottardo i vari componenti. Le loro dimensioni ed il loro peso (ognuna delle tre pale che azionano il rotore, pesante 65 tonnellate, è ad esempio lunga 46 metri) hanno infatti imposto di studiarne a puntino le operazioni di trasporto effettuate con la nave fino a Basilea, con i camion fino ad Airolo attraverso la galleria autostradale e poi in vetta al passo degli automezzi speciali. Tutto è andato per il meglio tanto che attualmente due aerogeneratori sono già in funzione e gli altri tre lo saranno entro breve. A pieno regime il parco eolico produrrà tra 16 e 20 GWh di energia elettrica all’anno sufficiente per soddisfare il fabbisogno di 4000/5000 economie domestiche (tutte quelle della Leventina e della Valle di Blenio) con una riduzione di 2.240 tonnellate di anidride carbonica. Un fattivo contributo alla transizione energetica voluta dalla Confederazione, considerato che quella generata sul passo del San Gottardo rappresenta il 15% della produzione di energia eolica prodotta in Svizzera nel 2018. Energia eolica che, va pure detto, nella Confederazione occupa un ruolo di secondo piano. Garantisce soltanto lo 0,2% del fabbisogno nazionale. L’obiettivo a livello nazionale per il 2050, ha ricordato il responsabile dello sviluppo eolico di SIG Jean Luc Zanasco, è di arrivare al 7% (a titolo di paragone, già oggi l’energia eolica prodotta in Austria copre il 13% del fabbisogno nazionale).

L’appello alla politica

«Per raggiungere gli obiettivi prefissati con l’orizzonte temporale del 2050 occorre una decisa accelerazione. Oggi ci vuole troppo tempo per realizzare dei parchi eolici» ha affermato a tal proposito Christian Brunier, direttore generale di SIG. Da qui l’appello al Consiglio federale affinché migliori le condizioni quadro in modo che l’auspicata transizione energetica possa venir attuata rispettando le scadenze previste. Per il direttore Roberto Pronini, con l’inaugurazione del parco eolico AET, insieme a SIG e al Comune di Airolo, danno un segnale forte di rottura col passato per quanto riguarda la produzione e di energia. Un segnale, ha aggiunto Pronini, anche all’indirizzo della popolazione che l’anno venturo, quando tutte le misure compensatorie saranno ultimate (tra cui l’interramento delle linee dell’alta tensione ed altre opere a favore della fauna d’alta montagna), durante le giornate di porte aperte potranno rendersi conto che l’impatto del parco eolico non è eccessivo.

