La boxe è la nobile arte. Bisogna rispettare determinate regole. È ad esempio vietato colpire l'avversario sotto la cintura. Mario Branda e Simone Gianini non sono certo saliti su un ring improvvisato in piazza Nosetto a Bellinzona, di fronte a Palazzo Civico. Non sono impazziti. In questo mese scarso trascorso dal primo round andato in scena il 18 aprile - e vinto dal sindaco ad interim dell'Unità di sinistra, timoniere in carica dal 2012 - si sono affrontati per aggiudicarsi la poltrona più ambita (il verdetto, non dei giudici a bordo del quadrato ma dei cittadini, giungerà a breve). O, meglio, avrebbero dovuto farlo. Perché a conti fatti non c'è stato nessun duello. Hanno preferito il rispetto, la stima e l'intelligenza alla forza delle parole.



È mancato l'affondo

A urne chiuse possiamo scriverlo: è mancato l'affondo, direbbero gli amanti del pugilato, da parte dello sfidante liberale radicale. Simone Gianini non ha sferrato (metaforicamente) né diretti né ganci né tantomeno montanti. Così a Mario Branda è bastato rimanere sulla difensiva, non dovendo nemmeno sudare più di quel tanto per assorbire e bloccare i velleitari «jab» del 45.enne. I colpi li ha schivati, il socialista, tentando anzi di sorprendere il rivale con un gioco di gambe (e le sue, obiettivamente, sono lunghissime) degno dell’immenso Muhammad Ali.

Difficile «smarcarsi»

Simone Gianini ha promosso la visione di una Città dinamica, che necessita di una spinta propulsiva per finalmente decollare e ricavarsi un ruolo di primo piano a livello cantonale e, perché no, svizzero. Ha cercato, insomma, di «smarcarsi» da Mario Branda. Nel limite del possibile, considerando che entrambi lavorano fianco a fianco da nove anni. E lo hanno fatto - per quello che è dato di sapere - sempre in sintonia sulle decisioni di fondo. Non lo ha detto apertamente, ma lo ha fatto capire benissimo: Gianini ha 45 anni e, dunque, avrebbe l'età giusta per traghettare una Bellinzona uscita malconcia dal 2020 verso lidi più sereni. Ma Branda, 61.enne, non si sente mica pronto per andare a visionare i cantieri come un «umarell» qualunque. Ha ancora tanto da dare alla capitale. Ha più volte ribadito che il processo aggregativo non è ancora concluso, lasciando intuire che è meglio che a condurlo in porto sia colui che l'ha iniziato. Cioè lui.

Da barcollante a sicura

Continuità o novità? Fra un paio d'ore al massimo sapremo. Intanto i due contendenti, attraverso i social (Gianini su Instagram e Branda su Facebook: vedi le foto nel cuore dell’articolo), hanno già ringraziato le elettrici e gli elettori per la fiducia. Non sarà una vittoria ai punti, di questo siamo sicuri. Poi ci sarà da trattare la Turrita con i guanti. Non quelli da boxe, perché di botte negli ultimi mesi ne ha prese fin troppe. Ha barcollato. Ha sofferto. Ha pianto, anche. Ma in qualche modo è rimasta in piedi. Da domani deve tornare a correre.

