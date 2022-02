Il Municipio della capitale ha risposto alla recente interpellanza della consigliera comunale Maura Mossi Nembrini (Più Donne) sui ripari fonici previsti in alcuni punti del tratto autostradale del Bellinzonese. Ricordiamo che il progetto di risanamento attualmente in corso d’opera da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), oltre alla costruzione del sistema di recupero delle acque, prevede il completamento dei ripari fonici in corrispondenza degli abitati di Sementina, Monte Carasso, Carasso nonché in zona Torretta, così come la posa di un nuovo manto stradale in asfalto fonoassorbente su tutta la lunghezza tra gli svincoli di Camorino e Arbedo-Castione. Mossi Nembrini in particolare ha evidenziato che i lavori di protezione dal rumore autostradale non avverranno su tutto il tratto dell’A2 ma solo in alcuni punti, invalidando così quei lavori di valorizzazione di zone che svolgono importanti funzioni naturalistiche e di svago come ad esempio la Golena. Per questo motivo si chiedeva al Municipio di battersi affinché l’USTRA acconsentisse a posare i ripari fonici lungo tutto l’asse autostradale.