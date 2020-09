«Cercava una vita agiata. A tutti i costi. E sull’altare dei piaceri effimeri non ha importanza cosa dev’essere sacrificato». Il processo di appello a carico della 41.enne cittadina russa accusata di aver spinto il marito ad uccidere l’ex moglie il 19 luglio 2016 a Monte Carasso è ripreso martedì mattina con la requisitoria della procuratrice pubblica Chiara Borelli. Requisitoria con la quale chiederà la conferma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti della donna: il carcere a vita. Una donna che attraverso il matrimonio con il 50.enne ticinese, che non ha contestato la condanna a 16 anni di carcere inflittagli in primo grado, mirava ad ottenere il permesso di soggiorno per poi cercare un altro uomo, ricco, che la facesse vivere nel lusso. Quel lusso che il marito non poteva darle. Anche perché ogni mese doveva versare all’ex moglie 3.000 franchi di alimenti. A causa di ritardi o di pagamenti effettuati solo in parte, nel giugno del 2016 il contributo per gli alimenti viene trattenuto dallo stipendio. A quel punto la rabbia della 41.enne cresce. Bisogna trovare una soluzione. E la soluzione era l’eliminazione fisica dell’ex moglie. «Se fossimo in Russia troveremmo un sicario» è la frase che la donna avrebbe pronunciato e che la procuratrice pubblica ha ribadito ieri in aula.