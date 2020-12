Non possiamo che essere sconcertati, ma non certo sorpresi, dall’appello a Municipio e Consiglio di Stato da parte del Partito socialista cittadino di far pressione sulle Ferrovie per più posti di lavoro nel nuovo stabilimento delle Officine di Castione. Questo quando i buoi sono stati fatti uscire dalla stalla da ormai diverso tempo». Verdi e ForumAlternativo di Bellinzona si scagliano contro il PS che venerdì ha auspicato un intervento deciso dell’Esecutivo della capitale affinché nel moderno stabilimento lavorino più dei 200-230 operai previsti inizialmente (cfr. il CdT di sabato).