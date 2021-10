Il sole è davvero pronto a splendere in Valle di Blenio. Come risulta al Corriere del Ticino, nessuna opposizione è stata inoltrata contro la domanda di costruzione del Sun Village di Acquarossa, il complesso turistico-alberghiero per il quale si prevede un investimento di 55-60 milioni di franchi. Soddisfazione sia da parte del Comune sia, ovviamente, soprattutto da parte dei promotori. «È un chiaro segnale di fiducia nei nostri confronti. I cittadini hanno capito l’importanza del progetto per tutta la regione ed hanno apprezzato il nostro approccio. Siamo infatti sempre stati molto trasparenti e abbiamo tenuto a parlare con i vicini per spiegare cosa intendiamo fare», rileva Lino D’Andrea, deus ex machina dell’operazione. Ora si attende la licenza edilizia. Una formalità che il Municipio espleterà in tempi brevi. Il passo successivo sarà quello di «preparare il cantiere. Una fase che abbiamo stimato durerà 10 mesi», puntualizza il nostro interlocutore. Ovvero tutto quello che riguarda i capitolati e i preparativi necessari prima di dare il primo colpo di piccone. L’obiettivo resta quello di iniziare con i lavori entro la fine del 2022.