Da pochi giorni i fedeli della Parrocchia della Collegiata di Bellinzona hanno una nuova guida, don Maurizio Silini. Sessant’anni, cresciuto nel Mendrisiotto e precedentemente attivo a Lugano, ha raccolto il testimone da don Pierangelo Ragazzi. Qui lancia un messaggio chiaro, anche ai ragazzi ultimamente sotto i riflettori per fatti di cronaca, ma non solo a loro: «Bisogna superare il meccanismo di simpatia/antipatia che i social favoriscono con la logica dei “like”/“non like”».

Don Maurizio, come sono andati i suoi primi giorni a Bellinzona, dove sinora non era mai stato attivo?«La mia casa è situata in un piccolo angolo del centro dove mi trovo a mio agio. Respiro, probabilmente grazie a questo periodo di fine estate, l’aria festaiola del centro che rallegra, ovviamente se non degenera in...