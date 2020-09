L’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e valli (ERS-BV) cerca un nuovo coordinatore (o una coordinatrice) per l’implementazione del «Masterplan» della Valle di Blenio. D’intesa con i tre Comuni del Distretto, l’ente ha infatti comunicato oggi l’apertura di un concorso pubblico per l’assunzione di questa figura professionale che, con grado d’occupazione dell’80-100%, subentrerà a Dante Caprara in qualità di “antenna” bleniese dell’ERS-BV. Si conferma così «la volontà da parte dei Comuni e dell’ERS-BV stesso di mantenere questa necessaria risorsa con compiti di prossimità per coordinare la progettualità della Valle e la messa in rete dei diversi attori ai vari livelli (pubblico e privato)», sottolinea un comunicato. Il bando di concorso verrà pubblicato venerdì sul Foglio ufficiale, sui quotidiani e sul sito web www.ers-bv.ch.