Da qualche giorno in servizio nel centro storico di Bellinzona, segna la svolta «green» dei Servizi urbani comunali (SUC). Stiamo parlando della nuova spazzatrice elettrica con la quale la Città conferma il suo impegno a voler diminuire le emissioni dei suoi mezzi. Il settore dei SUC non è in realtà nuovo a questo vettore energetico, avendo nel corso degli ultimi tre anni iniziato a dotarsi di strumenti e accessori che non creano emissioni di anidride carbonica, quali decespugliatori, tosaerba, tagliasiepi, motoseghe e soffiatori. Dopo un’ampia ricerca e alcuni necessari test per individuare il mezzo più idoneo, recita una nota diramata dall’Esecutivo cittadino - si è ora concretizzato il primo acquisto di un veicolo. Le batterie vengono prese a noleggio in modo da poter sempre disporre di tecnologie performanti e attuali, e tale costo è equivalente a quanto verrebbe speso per il carburante (attorno ai 12.000 annui) per un mezzo equivalente con motore diesel. I vantaggi del nuovo veicolo non sono però solo ecologici. In generale i mezzi elettrici hanno anche un’emissione minore di rumore; la spazzatrice elettrica necessita inoltre di meno manutenzione e presenta pure un minor rischio di perdite d’olio sulla pavimentazione pregiata del centro storico (solo il sistema frenante è idraulico ma con un serbatoio molto ridotto).