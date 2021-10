Un’autovettura immatricolata in Svizzera e un’autovettura immatricolata in Belgio che stavano regolarmente viaggiando verso sud si sono dovute fermare a causa del denso fumo. Un autobus che seguiva, immatricolato in Germania, si è accorto troppo tardi della situazione ed ha tamponato l’autovettura belga che a sua volta ha tamponato il veicolo con targhe svizzere che la precedeva. La famiglia di quattro persone del veicolo belga è stata trasportata dall’ambulanza del Moesano all’ospedale San Giovanni di Bellinzona per effettuare controlli medici del caso. Sul posto i pompieri del Centro d’intervento del tunnel del San Bernardino e i pompieri dell’Alta Mesolcina come pure il soccorso stradale. La Polizia cantonale dei Grigioni sta chiarendo le circostanze esatte dell’incidente stradale.