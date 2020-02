Tre veicoli si sono scontrati sulla strada cantonale a Giubiasco. Un incidente della circolazione è avvenuto oggi, sabato, poco dopo mezzogiorno in via Monte Ceneri a Giubiasco. Stando alle informazioni raccolte due auto ed un furgone si sono tamponati. Il bilancio del sinistro sarebbe di tre feriti leggeri, tutti trasportati al pronto soccorso per accertamenti con due ambulanze della Croce Verde di Bellinzona. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti di rito ed il disciplinamento del traffico.