I due conducenti, rimasti leggermente feriti, sono stati trasportati da un’ambulanza del servizio Ambulanza del Moesano in uno studio medico di Roveredo per accertamenti. Il traffico in direzione nord è stato deviato dalla Polizia Cantonale Ticinese sulla strada cantonale H13 per circa tre ore e mezza. Inoltre, gli agenti della polizia ticinese hanno collaborato allo sgombero del luogo dell’incidente. Pure in servizio sul luogo dell’incidente i pompieri di Bellinzona e i collaboratori del centro di manutenzione autostradale di Bellinzona. I due veicoli coinvolti nell’incidente sono stati recuperati dal carroattrezzi. La polizia cantonale dei Grigioni sta chiarendo le cause esatte dell’incidente.