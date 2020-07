Questo pomeriggio verso le 15 è avvenuto un incidente della circolazione sull’autostrada A2, direzione sud, che ha visto coinvolto due autovetture. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media una donna alla guida di una VW immatricolata in Germania, per motivi da stabilire, ha tamponato violentemente una Toyota immatricolata oltre Gottardo, anch’essa guidata da una donna. Entrambe le conducenti sono rimaste ferite in modo apparentemente non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona con due ambulanze ed un’automedica che, dopo aver prestato le prime cure alle ferite, le hanno trasportate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico, rimasto fortemente perturbato per circa un’ora.