Tanto tuonò che non piovve. Il Legislativo di Biasca ha approvato, ieri sera, il preventivo 2021 (disavanzo di circa 913.000 franchi) con 21 voti favorevoli, un astenuto e un contrario. Il rapporto della Commissione della gestione, sottoscritto da tutti i gruppi politici, era stato critico nei confronti dei conti presentati dal Municipio. Durante la serata i consiglieri comunali hanno ripreso ed evidenziato alcune critiche contenute nel documento ma hanno anche rivolto parole di ringraziamento per l’operato dell’Esecutivo in questi difficili mesi di emergenza sanitaria e apprezzamento per la dichiarata volontà di portare avanti un Piano delle opere ambizioso per rispondere alle necessità della popolazione.

Sindaco e municipali hanno potuto rispondere ai punti indicati dalla Gestione. In particolare è stata sottolineata la volontà di migliorare la comunicazione tra Municipio e Commissione tramite incontri più regolari con l’obiettivo di capirsi meglio. È pure stato anticipato che sarà posta in consultazione la bozza di messaggio municipale relativa al nuovo Regolamento organico comunale così come sarà presentato il messaggio per la riorganizzazione delle piazze di raccolta rifiuti. Sono state poi fornite indicazioni relative al cimitero e alla necessità di rivedere la regolamentazione del settore. Sono pure state spese delle parole per illustrare l’avvio del progetto di introduzione di prodotti locali nei menu delle mense della scuola dell’infanzia ed è stato comunicato un prossimo incontro con la presidente del Consiglio di fondazione per discutere del futuro della Bibliomedia.

Il preventivo soffre evidentemente delle incognite rappresentate dalle conseguenze della COVID-19. Per questo motivo il Municipio dovrà valutare con attenzione le spese e i ricavi cercando comunque di non far mancare il proprio sostegno a enti, associazioni, aziende, commerci, artigiani e attività economiche perché sono attori fondamentali per la vita di Biasca. Oltre all’accoglimento dei preventivi, il Consiglio comunale, all’unanimità, ha inoltre accettato il messaggio relativo alla concessione di un credito di 270.000 franchi per il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica con la sostituzione di 300 punti luce presenti sul territorio comunale.

In conclusione della seduta il presidente Franco Sprugasci ha voluto ricordare con un minuto di raccoglimento l’ex consigliere federale Flavio Cotti recentemente scomparso.

