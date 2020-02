Tariffe energetiche dinamiche a Bellinzona

«Un nuovo schema tariffario con la volontà di abbassare ed ottimizzare i picchi di consumo creando delle fasce di alta e bassa tariffa che variano giornalmente in base a fattori come precipitazioni, temperature, produzione propria e consumi». Come primizia elvetica, lo propone ai suoi clienti l’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB) in linea con la propria politica energetico-ambientale, con lo scopo di perseguire gli obiettivi della strategia nazionale energetica 2050 e di realizzare la visione di «Smart-City-Bellinzona». La particolarità di questo nuovo modello tariffale facoltativo è quello di essere dinamico e di far variare le fasce di alta e bassa tariffa di giorno in giorno. Grazie a questa tariffa i clienti possono monitorare i consumi ed adattare le proprie abitudini al fine di ridurre i costi della fattura dell’energia elettrica. La novità è stata presentata oggi alla stampa dal direttore dell’AMB Mauro Suà insieme al capodicastero e vicesindaco Andrea Bersani.

Funzionamento e vantaggi

Il cliente che decide di aderire alla tariffa Dinamica riceve entro le 12 gli orari di tariffa alta e bassa del giorno seguente. Quale supporto per monitorare questa nuova tariffa, è stato realizzato un apparecchio che indica in tempo reale l’attuale tariffa in vigore. La comunicazione avviene anche tramite l’APP AMB e il portale clienti. Al contrario della tariffa standard, dove la differenza tra alta e bassa tariffa è di 2 centesimi al kWh, in questo modello tariffale la tariffa bassa è di ben 7 centesimi inferiore, permettendo così a chi decide di contribuire a consumare nelle fasce di bassa tariffa di poter risparmiare diversi franchi in fattura. Il possibile risparmio potrebbe variare da 50 a 200 franchi all’anno.

Come iscriversi

Per ulteriori informazioni o per iscriversi a questo modello tariffale è possibile contattare l’Infocentro AMB al numero 091/850.49.00 oppure tramite email all’indirizzo infocentro@amb.ch.

Un’altra proposta dell’AMB ai suoi clienti. ©CdT/Chiara Zocchetti

©CdT.ch - Riproduzione riservata