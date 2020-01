«Ma quale aumento? La tassa base per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è rimasta tale e quale». Il Municipio di Isone contesta il dato diffuso lunedì dal Cantone secondo il quale a seguito dell’introduzione generalizzata del principio di causalità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune montano l’importo della tassa base sarebbe aumentato del 22% passando da 90 a 120 franchi per economia domestica. «Il Municipi, o seguendo le regole dettate dal Dipartimento del territorio, ha deciso di mantenere invariata la tassa base per i primi anni» rileva lo stesso Esecutivo in un comunicato stampa diramato giovedì. «Infatti, con il regolamento precedente una famiglia tipo pagava 50 franchi più 20 per ogni persona sopra i 18 anni. Ad oggi, con il nuovo regolamento e come da relativa ordinanza, paga 90 franchi (famiglia di due adulti)». Se la tassa base è rimata invariata e non ha potuto esser ridotta come in altri Comuni, spiega ancora il Municipio di Isone, è perché le vigenti direttive impongono ai comuni una copertura del 100% dei costi derivanti dalla gestione e smaltimento dei rifiuti mediante le tasse causali. Ad ogni buon conto, rileva ancora l’Esecutivo, la tassa base applicata ad Isone è tra le più base del cantone.