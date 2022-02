«Se sarà trovato un consenso in Consiglio comunale sul nuovo Regolamento dei rifiuti entro l’estate 2022, il Municipio ritiene percorribile modificare l’Ordinanza municipale e riscuotere per l’anno 2022 delle tasse più eque?». La domanda era stata posta dall’Unità di sinistra tramite un’interpellanza. La risposta del Municipio di Bellinzona è giunta martedì davanti al Legislativo: «È questo l’obiettivo». Ci sono dunque margini per intervenire sulle controverse modifiche della tassa base, che secondo il Preventivo approvato prima di Natale doveva quasi raddoppiare per le economie domestiche, indiscriminatamente, passando da 80 a 150 franchi all’anno. Una misura sia finanziaria (per sistemare i bilanci in rosso) sia «tecnica», nel senso che giuridicamente ogni Comune deve coprire tutte le spese in ambito di rifiuti.