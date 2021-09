La destra bellinzonese vuole vederci chiaro nella cultura comunale. Pur approvando formalmente i consuntivi 2020 di Teatro sociale e Musei all’esame del CC lunedì 20 settembre, la minoranza della Commissione della Gestione con Sacha Gobbi (Lega) e Brenno Martignoni Polti (UDC) formula numerose critiche all’operato degli enti autonomi che gestiscono le due attività. Partiamo dal Teatro, per cui si chiede «un deciso cambio di velocità e forse anche di mentalità». I due commissari danno «ulteriore fiducia» alla direzione ma credono che «il modo di proporsi e il fascino dell’offerta debbano cambiare in modo radicale e rapido». Vari i punti critici citati, da un’offerta giudicata élitaria alla media di spettatori ancora troppo bassa, passando per una scarsa trasparenza sul volume di lavoro svolto...