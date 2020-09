È sollevazione popolare a Castione contro la domanda di costruzione inoltrata da Sunrise Communications SA per l’aggiornamento potenze, frequenze e sostituzione delle antenne sull’impianto esistente di ricetrasmissione dell’operatore. Una sessantina di cittadini ha inoltrato opposizione entro mercoledì, ultimo termine disponibile per farlo. Fra chi ha mostrato il pollice verso figura anche l’Associazione per il miglioramento ambientale del comparto (AMICA). Il timore dei confinanti (l’impianto si trova in via Stazione, su un fondo di proprietà dell’Azienda multiservizi di Bellinzona) è che si tratti di un intervento necessario per il passaggio alla tecnologia 5G.