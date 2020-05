«Temperature in sella» slitta di un anno. Il coronavirus mette i bastoni tra le ruote - è proprio il caso di dirlo - all’appuntamento promosso dai paesi di Grono e La Brévine che avrebbe dovuto svolgersi dal 21 al 25 luglio prossimi. «Non è stata una decisione semplice ma ci rendiamo conto che attuare tutte le norme d’igiene e di distanziamento sociale con più di 50 partecipanti sarebbe alquanto difficile ed una grossa responsabilità per organizzatori e partecipanti. Inoltre l’evento è stato pensato come occasione di svago, socializzazione e solidarietà tra i partecipanti ed i Comuni coinvolti con momenti conviviali e di festa tra la popolazione», rendono noto gli organizzatori. La pedalata attraverso le Alpi ed il Giura si terrà dunque dal 20 al 24 luglio 2021. La manifestazione vuole essere «un momento di riflessione sui cambiamenti climatici in atto e un incentivo alla mobilità lenta attraverso la conoscenza dell’evoluzione della rete di piste ciclabili presenti sul territorio svizzero. L’attività fisica, il movimento e la forza di volontà sono anche le componenti fondamentali per chi è confrontato con una malattia debilitante, che a tutt’oggi non conosce possibilità di guarigione, quale il morbo di Parkinson. Da qui l’idea di sposare il progetto per una buona causa devolvendo parte del ricavato all’associazione Parkinson Svizzera».

Il Corriere del Ticino ha interpellato il sindaco di Grono Samuele Censi per farsi raccontare com’era andata la precedente edizione, quella del 2018. «L‘esperienza ha lasciato grandi emozioni, soprattutto sul piano umano, quindi è scontato che in questo periodo non ci sono i presupposti per ripetere tale manifestazione. Quest’anno ci sarà comunque un filo diretto tra La Brévine e Grono in quanto il Municipio neocastellano mi ha invitato il 1. agosto quale oratore ufficiale proprio nel giorno della festa della Patria che quest’anno ricopre un ruolo ancora più speciale del solito. In uno Stato federale, nonostante le differenze, trovo importante la solidarietà e la vicinanza tra le singole regioni, anche se geograficamente agli antipodi. Non vediamo l’ora di tornare in sella nel 2021 in direzione La Brévine (buona parte degli iscritti e degli sponsor hanno già confermato anche per il prossimo anno) auspicando di mantenere il record del 2003; ciò significherebbe che l’estate alle porte risulterà un po’ meno torrida che 17 anni or sono», rileva il primus inter pares del Comune bassomesolcinese.