«Temperature in sella»... supera in volata la pandemia. La manifestazione climatica-sportiva a scopo beneficio da Grono a La Brévine si terrà regolarmente dal 20 al 24 luglio prossimi. Dopo la prima brillante esperienza dell’estate 2018 e il rinvio dell’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno deciso di riproporre l’appuntamento con il seguente itinerario di quasi 400 chilometri da percorrere in cinque tappe: 20 luglio (Grono-Airolo), 21 luglio (Airolo-Briga), 22 luglio (Briga-Martigny), 23 luglio (Martigny-Losanna) e 24 luglio (Losanna-La Brévine).

La pedalata attraverso la Svizzera, superando le Alpi e raggiungendo la località del Canton Neuchâtel nota per le sue gelide temperature (non a caso è stata soprannominata la Siberia della Confederazione...), vuole essere anche un momento di riflessione sui cambiamenti climatici in atto e un incentivo alla mobilità lenta attraverso la conoscenza dell’evoluzione della rete di piste ciclabili presenti sul territorio elvetico. L’attività fisica, il movimento e la forza di volontà sono anche le componenti fondamentali per chi è confrontato con una malattia debilitante, che a tutt’oggi non conosce possibilità di guarigione, quale il morbo di Parkinson. Da qui l’idea di sposare il progetto per una buona causa devolvendo parte del ricavato all’associazione Parkinson Svizzera.