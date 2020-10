Oltre allo sport, il settore maggiormente colpito dalle nuove disposizioni emanate dalla Confederazione e dal cantone per contenere la diffusione del SARS-CoV-2 è quello della ristorazione. Per venire incontro agli esercenti che necessitano di maggior spazio per far fronte alle norme sanitarie, il Municipio di Bellinzona ha emanato un’ordinanza che consente la posa di tensostrutture all’esterno di bar e ristoranti nel periodo invernale. Ordinanza che autorizza solo la posa di tensostrutture e non altre costruzioni in legno, plastica dura e via discorrendo. Insomma, delle installazioni provvisorie da montare sulle terrazze esistenti degli esercizi della ristorazione per un periodo limitato, di principio non superiore ai tre mesi. La tensostruttura, precisa ancora l’ordinanza municipale in pubblicazione sino a fine novembre ma che entra subito in vigore, non può superare la superficie di una terrazza normalmente autorizzata.

Niente tasse

Importante sottolineare che la Città non preleverà alcuna tassa presso gli esercenti che decideranno di posare una tendina sulla terrazza del loro locale. Va da sé che le spese di posa sono a carico del gerente al quale è anche fatto obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per quanto attiene alla struttura provvisoria. Pur lasciando libertà agli esercenti sul tipo di tendina da installare, il Municipio cittadino specifica che devono essere di un’unica tinta in toni chiari, bianco grigio o beige. È inoltre proibita la stampa di immagini o pubblicità, eccezion fatta per il nome e/o il logo dell’esercizio pubblico. Le eventuali tende laterali devono essere trasparenti. Benché provvisorie le tensostrutture devono garantire la massima sicurezza per i clienti quindi devono obbligatoriamente superare il collaudo antincendio svolto da un tecnico riconosciuto. Non da ultimo le distanze di passaggio per i veicoli di soccorso, al minimo tre metri e mezzo, devono essere garantite in ogni tempo.

Solo posti seduti

Nel rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore, la posa delle tensostrutture provvisorie è possibile solo per consumazioni con posti seduti. Possono di principio essere dotate di bar o frigoriferi di piccole dimensioni per facilitare il servizio, ma al loro interno non è consentito cucinare. Evidentemente, visto che saranno posate per l’inverno, potranno essere riscaldate con la condizione che l’impianto rispetti le norme antincendio. E sempre in considerazione del periodo in cui potranno essere utilizzate, l’ordinanza specifica che lo sgombero della neve dalla tensostruttura è a carico del gerente, che provvederà inoltre a liberare i tre metri che circondano la tensostruttura nonché gli accessi ai commerci limitrofi, quando i servizi comunali non potessero accedere con i loro mezzi a causa dell’ingombro della tenda. All’interno della tensostruttura non può essere di principio diffusa della musica. Le richieste per eventi singoli devono essere sottoposte alla Polizia comunale.

Richieste alla PolCom

Detto di tutte le condizioni da ottemperare, quali passi deve compiere un’esercente che intende posare una tenda sulla terrazza del suo locale? Presto detto: deve inoltrare una richiesta, via mail o per posta, alla Polizia comunale allegando la documentazione relativa al tipo di tendina scelto (dimensioni, materiali, colore, ecc.) e al sistema di riscaldamento. Da allegare alla richiesta anche la planimetria con impronta al suolo e di profilo comprensiva anche delle dimensioni della tensostruttura. Devono infine anche essere indicate le date di montaggio e di smontaggio. L’uso della tensostruttura può avvenire solo dopo la presentazione della certificazione di collaudo relativa alle norme antincendio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata