Si è svolta mercoledì 15 gennaio alla presenza di una settantina di soci l’assemblea del Tennis Club Bellinzona (TCB) per la stagione 2018/19. Il sindaco Mario Branda ha portato i saluti del Municipio e si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto dal club, mentre il municipale Simone Gianini, presidente del giorno, ha diretto i lavori. Come sottolineato dal presidente del TCB Stefano Brunetti quella trascorsa è stata una stagione intensa. Accanto al costante miglioramento della qualità dell’insegnamento, il club annovera oggi nei suoi ranghi quattro maestri (tutti con diploma di allenatore nazionale) e otto monitori G+S, il gruppo agonistica si è ulteriormente allargato e i risultati non si sono fatti attendere.

A giugno un torneo U14

Bellinzona ha funto con successo da sede principale anche per il terzo e ultimo anno dei Campionati svizzeri juniori. Per la nuova stagione la società ha ottenuto l’organizzazione di un primo torneo del circuito Tennis Europe per ragazzi/e U14 che si svolgerà sui campi della capitale dal 20 al 27 giugno. Alla riunione è intervenuto anche Andrea Lafranchini, il nuovo direttore dell’Ente autonomo comunale Bellinzona Sport, che ha sottolineato come il dialogo tra lui e il club sia da subito stato costruttivo e che la collaborazione è già qualitativamente migliorata.

Si migliora la logistica

Importante sottolineare, come ha spiegato il municipale Christian Paglia, che nell’ambito dei progetti dedicati al centro, durante tutto il mese di febbraio, il bar verrà chiuso per garantire la sua completa ristrutturazione. A marzo è prevista l’installazione di tutte le nuove luci LED per i campi esterni e in autunno dovrebbe essere possibile realizzare l’atteso rifacimento completo del vialetto centrale con il mantenimento di tutte le piante esistenti e garantire finalmente l’accesso e i servizi per i diversamente abili. Seguiranno poi altre opere che mirano ad una migliore gestione delle complesse infrastrutture del centro.

Una nuova App

Chi fosse interessato ad iniziare l’attività tennistica può contattare i direttore sportivo Fabien Guillot al numero 079/452.83.39 o consultare il sito www.tcbellinzona.ch. Il club ha appena creato un applicazione scaricabile sia per android che per iPhone, «tc bellinzona», che ha lo scopo di mettere in rete tutti i propri utenti, garantire un informazione puntuale e fornire procedure semplificate per l’accesso a tutte le operazioni. Inoltre a breve sarà attivata la possibilità di pagare ogni prenotazione con carte di credito.

Comitato confermato

Durante l’assemblea il comitato è stato riconfermato con alla presidenza Stefano Brunetti, vice Franco Gervasoni, segretaria Giuliana Conforti, contabile Michela Fontana, commissario tecnico Domenico Palmieri con Marina Grassi Gemetti, responsabile amministrazione Jones Corti, responsabile scuola tennis Filippo Codiroli, logistica Mathias Beltraminelli e manifestazioni Marco Miconi. Ha lasciato il comitato Barbara Giudice. L’apertura ufficiale dei campi per la fase estiva è prevista il 28 marzo.

