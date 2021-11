Tentata rapina questa sera poco prima delle 22 a Cadenazzo, presso un distributore di benzina in via Stazione. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che una donna armata di accendino e bomboletta spray è entrata nella stazione di servizio minacciando la commessa e lanciando delle fiammate all'interno del negozio a scopo intimidatorio. La rapinatrice si è espressa in italiano senza accenti particolari, poi è fuggita, senza rubare nulla, dopo che la commessa ha minacciato di chiamare la polizia.