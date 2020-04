Tentato assassinio a Giornico, pena confermata

Nulla da fare per il cittadino croato che il 22 dicembre 2017 cercò di uccidere a colpi di pistola un richiedente l’asilo pachistano nei boschi sopra Giornico. Il Tribunale federale ha infatti confermato la condanna ad 11 anni di carcere pronunciata nei suoi confronti il 26 giugno scorso dalla Corte di appello e di revisione penale che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato assassinio. Reato che il 69.enne patrocinato dall’avvocato bellinzonese ha sempre contestato di aver commesso. Sia durante il dibattimento di primo grado, sia in Appello che nel ricorso al Tribunale federale ha sempre sostenuto di non aver voluto uccidere il richiedente l’asilo il quale voleva la restituzione dei soldi che gli aveva anticipato per organizzare un matrimonio fasullo che gli avrebbe permesso di evitare l’espulsione della Svizzera: la sua intenzione era solo quella di spaventarlo affinché lo lasciasse in pace. Ma i giudici di Losanna, ritenendo in larga parte inammissibili le censure sollevate dal cittadino croato per il tramite del suo legale, hanno condiviso le conclusioni alle quali era giunta la Corte di appello e di revisione penale confermandone la sentenza che prevede anche l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10 anni del 69.enne.