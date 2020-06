«Tenuti al margine di ogni scelta didattica»

«Anche quando le condizioni imposte dall’emergenza lo avrebbero consentito, i collegi sono stati tenuti al margine di ogni scelta importante». Pur sottolineando di comprendere le difficoltà straordinarie a cui chi governa è stato sottoposto durante la crisi-coronavirus, il Collegio dei docenti del Liceo di Bellinzona riunitosi in presenza martedì scorso non fa sconti, e chiede che si faccia tesoro di quanto appreso in questi ultimi delicati mesi. E accusa l’autorità scolastica di aver escluso gli stessi collegi dalle decisioni legate all’organizzazione dell’insegnamento a distanza durante l’interruzione delle lezioni in aula a causa della pandemia. La risoluzione adottata dai docenti parla apertamente di «approccio dirigista» del Cantone e anche delle singole direzioni. Un approccio sì legittimato dalla necessità di prendere decisioni rapide in situazione di urgenza, come avvenuto, ma che in futuro non potrà più essere accettato a tutela di «pochi ma irrinunciabili elementi peculiari di una democrazia partecipativa come la nostra».

«Motivazione degli studenti pregiudicata»

Ma quali sono, allora, queste decisioni in cui i collegi non sarebbero stati coinvolti? Gli insegnanti citano numerose questioni di carattere didattico-pedagogico: come la valenza della valutazione a distanza, l’assegnazione delle note, le modalità e i contenuti del rientro in classe l’8 giugno. Un esempio su tutti riguarda l’aspetto comunicativo verso famiglie e allievi, un approccio definito deficitario soprattutto per il fatto che già a inizio aprile molti studenti hanno potuto prendere atto che la loro promozione sarebbe stata garantita, pregiudicando così la motivazione.

Strumenti digitali, la scelta al docente

Ora, anche in vista di eventuali altre ondate epidemiche, il Collegio dei docenti del «LiBe» chiede di non farsi trovare impreparati. Anzitutto, rivendica la garanzia formale del coinvolgimento dei docenti, eventualmente in videoconferenza come fatto in altri gradi scolastici, sulle future decisioni di carattere didattico. In particolare già nella pianificazione del prossimo anni scolastico, la scelta dell’impiego o no di strumenti digitali, e di quali strumenti utilizzare, deve essere «di esclusivo appannaggio del docente».

L’impatto sulla salute degli insegnanti

Spazio infine alle implicazioni della scuola a distanza sulla salute e sull’efficacia del corpo docente. Un sondaggio condotto al Liceo ha infatti dimostrato la difficile conciliazione fra professione e sfera familiare, con un aggravio di lavoro, preoccupazioni per altro già espresse dalle associazioni mantello di livello nazionale. Secondo il Collegio dei docenti del Liceo cantonale di Bellinzona il lavoro in remoto dovrebbe essere «accompagnato da adeguate misure di sgravio e dalla messa a disposizione in sede di spazi e mezzi adeguati che consentano di evitare i problemi legati alla progressiva erosione della sfera privata del docente».

